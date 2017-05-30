Бывший капитан и голкипер «Реала» Икер Касильяс выступил с заявлением, которое, возможно, поймёт не каждый мадридист.

Испанец, ныне защищающий ворота «Порту», рассказал СМИ о том, что думает про финал Лиги чемпионов этого года, в котором 3 июня встретятся «Реал» и «Ювентус»:

«Я, конечно, фанат «Реала», но я бы соврал, если бы сказал, что не болею за Буффона. Карьера этого вратаря не должна завершиться без победы в Лиге чемпионов. Джиджи не хватает всего одного трофея, остальное он уже выиграл.

Я не знаю, сможет ли Буффон получить Золотой Мяч в этом году в случае победы. Это не особо принято в современном футболе, ведь были в своё время такие яркие претенденты, как Петер Шмейхель и Оливер Канн. Но удалось это только Льву Яшину, и это было так дано, что мало кто вообще помнит об этом.

Сейчас я в португальском изгнании, но мне бы очень хотелось приехать в Италию. Сыграть снова вместе с Джиджи было бы чудесно», – заключил Касильяс.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон становился чемпионом мира и Европы со сборной Италии, но ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

Фарида Расулова