«Рома» со счетом 3:2 победила «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», в составе победителей забили Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Диего Перотти, за проигравших отличились Пьетро Пеллегри и Дарко Лазович.

Свой последний матч за римскую команду провел 40-летний нападающий Франческо Тотти. Капитан «волков» вышел на поле на 54-й минуте, заменив Мохамеда Салаха. Во всех турнирах Тотти провел за «Рому» 786 матчей и забил 307 голов.

Благодаря этой победе «Рома» набрала 87 очков и финишировала на втором месте в чемпионате, опередив на один балл «Наполи» (86), который в последнем туре со счетом 4:2 победил «Сампдорию». Чемпионом Италии стал «Ювентус».

По окончании игры Тотти совершил круг почета. Легендарный футболист не смог сдержать слез, приветствуя болельщиков, обнимая свою жену и детей. У многих болельщиков на трибунах и партнеров Тотти по команде также выступили слезы на глазах. Затем Тотти поставил автограф на футбольном мяче и со словами «Я буду скучать» отправил его на трибуну.

«Вот мы и подошли к этому моменту. – сказал Тотти после игры, выступая перед болельщиками. - К сожалению. Надеялся, что это никогда не произойдет. В последние дни обо мне было сказано много хорошего. Вы поддерживали меня во время трудных моментов, поэтому хочу поблагодарить вас за это. Я плакал, как сумасшедший! Нельзя просто взять и забыть все эти годы. Я благодарю всех.

Невозможно пересказать 28 лет в нескольких фразах. Хотел бы сделать это песней или поэмой, но я не очень силен в этом. Пытался объяснить это с помощью своих ног, потому что это кажется мне более простым способом. Черт побери, время! Оно пролетело так быстро с победы в чемпионате Италии 17 июня 2001 года. Тогда я не мог дождаться финального свистка арбитра. Воспоминание об этом до сих пор вызывает у меня мурашки. Теперь время пришло, похлопало меня по плечу и сказало, что завтра мне пора повзрослеть.

Мне нравится думать о своей карьере как о сказке. А сегодня ее худшая часть. Теперь действительно все кончено. Я сниму футболку в последний раз и аккуратно ее сложу. Даже если мне придется с этим смириться, я не готов сказать, что все кончено, и, возможно, никогда не буду готов.

Извините, что в последнее время я не давал интервью и не вносил ясность. Мне было не просто погасить этот свет. Сейчас мне страшно. И это не тот же страх, который ты испытываешь перед воротами, когда должен забить пенальти. В этот раз я не могу видеть через отверстие в сетку, что находится за ее пределами. Позвольте мне испытывать этот страх. На этот раз это я тот, кто нуждается в вас и в вашем тепле. То, что вы мне всегда давали. Я счастлив и горд тем, что посвятил 28 лет любви «Роме». Я люблю вас»

Мурад Ахундов