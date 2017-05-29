Защитник сборной Северной Ирландии Карет Макоули высказался о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против Азербайджана, которая состоится 10 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Belfast Telegraph, футболист «Вест Бромвича» отметил, что им будет тяжело играть в жаркую погоду.

«Это будет большая, очень большая игра для нас. Условия будут очень сложными, будет очень жарко, но я надеюсь, что наши игроки не истратили всех сил после окончания сезона, и находятся в хорошей форме.

Игра против Азербайджана очень важна. Нам надо брать три очка, после чего нас ждут домашние матчи», - сказал он.

Теймур Максутов