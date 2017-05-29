Мирча Луческу покинул пост главного тренера «Зенита».

Как передает 1news.az со ссылкой на «Советский спорт», вовет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Новым главным тренером питерского клуба станет итальянский специалист Роберто Манчини. Он уже вылетел в Россию для подписания контракта.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016 года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы.

Мурад Ахундов