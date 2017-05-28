«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании.

Как передает 1news.az на «Чемпионат», встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счетом 3:1.

На 30-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси дошел до штрафной, сыграл в стенку с Неймаром и нанес обводящий удар в самый угол. Через три минуты «Алавес» отыгрался — Тео со штрафного точно пробил в дальнюю девятку. В концовке первого тайма сине-гранатовым удалось забить два мяча, которые решили исход матча, — отличились Неймар и Пако Алькасер.

«Барселона» в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграла Кубок Испании. Ближайший преследователь каталонцев по числу побед в турнире — «Атлетик» (23). «Алавес» ни разу не выигрывал Кубок.

Свой последний матч у руля «Барселоны» провел Луис Энрике. За три года 47-летний специалист выиграл с командой девять трофеев. Только Хосеп Гвардиола (14) и Йохан Круифф (11) завоевали больше титулов на посту главного тренера сине-гранатовых.

Мурад Ахундов

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