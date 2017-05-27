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Футбол

Сэйву вратаря сборной Португалии Руи Патрисиу поставили памятник - ФОТО - ВИДЕО 27.05.2017 19:34

Судя по всему, португальцы нашли самый масштабный способ для выражения благодарности своим выдающимся футболистам – они устанавливают им памятники.

Так, вслед за скульптурой самому известному португальскому футболисту - Криштиану Роналду, был воздвигнут памятник вратарю сборной Португалии - Руи Патрисиу.

И, признаться, выглядит изваяние голкипера намного внушительнее и эстетичнее бюста Роналду сомнительной схожести с прототипом.

Памятник Патрисиу посвящён великолепному сейву вратаря в победном для Португалии финале Евро-2016 против сборной Франции (1:0). Тогда, после удара головой Антуана Гризманна Руй в невероятном кульбите буквально «вытащил» мяч из ворот.

Скульптура Патрисиу установлена в его родном городе – Лейрии. Руй выступает за Португалию 7-ми лет, в течение которых отыграл 56 матчей.

В своём клубе – «Спортинге» Патрисиу играет уже 11 лет, за которые он успел провести 285 матчей.

Фарида Расулова

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