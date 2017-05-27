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Футбол

Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года 27.05.2017 02:41

Португалец Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира за 2017 год, составленном журналом Forbes.

32-летний нападающий мадридского "Реала" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии занимает первое место в списке четвертый год подряд. По оценке издания, за период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года игрок заработал 93 миллиона долларов. Из них порядка 58 миллионов — его зарплата и бонусы в клубе, а остальное — доходы от рекламных контрактов.

На втором месте игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.

Третье место занял еще один футболист "Барселоны" бразилец Неймар, доходы которого составители списка оценили в 37 миллионов долларов. На четвертом и пятом местах расположились соответственно игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл и нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович. Их годовой заработок — 34 и 32 миллиона долларов соответственно.

РИА Новости

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