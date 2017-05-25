Вчера английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над нидерландским «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы, и стал победителем второго по значимости футбольного еврокубка.

Благодаря этой победе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вошел в историю мирового футбола - португалец стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

Первый свой европейский трофей Моур завоевал в сезоне 2002/2003 с «Порту», когда тот стал обладателем Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы), а через год с этой же командой он выиграл Лигу чемпионов. Через 6 лет в сезоне 2009/2010 Моуринью вновь выиграл Лигу чемпионов, на этот раз, руководя миланским «Интером».

А вчера Моуринью во второй раз выиграл Лигу Европу уже с «Манчестер Юнайтед», что оставило в веках его имя, как единственного тренера выигравшего оба футбольных еврокубка по два раза.

Фарида Расулова