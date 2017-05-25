Сегодня в Стокгольме состоялся финальный матч Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над нидерландским «Аяксом» (2:0), и стал победителем второго по значимости футбольного еврокубка.

Форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович, который получил тяжёлую травму во время ответного матча «МЮ» в 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта», присутствовал вчера на финале, и, даже будучи на костылях, радовался победе своего клуба вместе с остальными футболистами.

Как известно, швед и «МЮ» не станут подписывать контракт на следующий сезон, так как Златану придется восстанавливаться после травмы ещё около 8-ми месяцев. Поговаривают, что, несмотря на то, что Златан весь курс реабилитации пройдёт в Англии, по выздоровлению он уедет в американский МЛС.

Такое положение дел не приветствуется фанатами «Юнайтед», которые очень полюбили Ибрагимовича. Порой, преданные болельщики готовы на самые безрассудные поступки для того, чтобы удержать любимых футболистов в команде. Например, вчера на финальный матч «МЮ» против «Аякса» фанат манкунианцев пришёл на стадион с баннером: «Златан, останься, и ты сможешь переспать с моей женой».

Отчаянный шаг, ничего не скажешь. Златан тоже оценил креативность и смелость болельщика, и сфотографировался на фоне этого неоднозначного призыва.

Напомним, что в этом сезоне Златан Ибрагимович в составе «Манчестер Юнайтед» забил 17 голов и сделал 5 голевых передач в 28-ми матчах АПЛ.

Фарида Расулова