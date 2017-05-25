Сегодня в Стокгольме состоялся финальный матч Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, в финале английский «Манчестер Юнайтед» играл против амстердамского «Аякса».

Подопечные Жозе Моуриньо, конечно же, считались фаворитами пары. Для португальского наставника это и вовсе была игра не на жизнь, а на смерть. После провала в премьер-лиге, у Жозе оставался лишь один шанс спасти сезон – победить в Лиге Европе. Лишь победа позволяла англичанам на следующий сезон выступать в Лиге чемпионов. В итоге, «красные дьяволы» смогли выполнить задачу и обеспечить путевку в Лигу чемпионов. Поль Погба и Генрих Мхитарян, забив по разу, обеспечили победу «Манчестеру».

«Аякс» проиграл, но голландцев мало кто ждал в финале. Состав команды состоит и молодых игроков, которых, возможно, разберут уже нынешним летом. Но команда ярко проявила себя в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Средний возраст команды – 23 года. Но сказки не случилось. Победила команда, которая была более опытна.

Теймур Максутов