Жена и дочери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы были на стадионе «Манчестер Арена», когда произошел взрыв, унесший жизни 22 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mundo Deportivo, члены семьи известного тренера всего лишь отделались легким испугом.

Напомним, что теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, погибли 22 человека, 59 – получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Р.Д., И.А.