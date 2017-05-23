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Футбол

Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ», а также домах Ди Марии и Пасторе 23.05.2017 20:07

Французская полиция провела обыски в домах футболистов «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», оба игрока подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

В свою очередь сотрудники центра по борьбе с коррупцией и финансовыми налоговыми правонарушениями провели обыски в офисе «ПСЖ». Клуб обвиняется в крупных налоговых махинациях.

Предполагается, что оба футболиста использовали незаконные методы, чтобы уйти от уплаты налогов. При этом в «ПСЖ» знали о том, что Ди Мария использовал подставную компанию в Панаме, чтобы скрыть финансовые потоки, и это шло клубу даже на пользу.

Мурад Ахундов

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