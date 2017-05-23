Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс планирует перебраться в английскую Примьер-лигу в будущем сезоне.

Об этом сообщает авторитетное издание AS, которое утверждает, что конкретный интерес к Икеру проявляет «Ливерпуль». Также издание пишет о том, что мерсисайдцы и вратарь сборной Испании уже достигли предварительной договорённости. У Икера есть предложения и из чемпионатов других стран, однако главным аргументом в пользу английского клуба является их участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Напомним, что контракт Касильяса с «Порту» истекает летом этого года.



Фарида Расулова