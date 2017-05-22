Как известно, вчера после заключительного матча 38-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» оформил чемпионство.

Обыграв «Малагу» на выезде со счетом 2:0, «бланкос» обошли в итоговой таблице ближайших преследователей - «Барселону» - на 3 очка, и стали победителями Примеры впервые за последние 5 лет.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями:

«Для тренера нет более высокого достижения. Это самый счастливый день в моей жизни!

Это чемпионство было очень важным для нас, ведь мы не выигрывали Примеру много лет. Для меня чемпионат Испании лучший в мире, стать первым здесь — это нечто удивительное, я очень рад.

«Реал» - лучший клуб в мире, поэтому титул особенно важен. Чемпионство - заслуга каждого игрока, все они важны, и в этом ключ к успеху. Роналду всегда готов сыграть решающую роль. Я рад за Криштиану и за всех.

Нужно отпраздновать успех, но помнить, что впереди финал Лиги чемпионов», - заключил французский наставник мадридистов.

Отметим, что Зидан стал шестым тренером «Реала», который выиграл Ла Лигу и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. До него это удавалось Висенте дель Боске, Бернду Шустеру, Мигелю Муньосу, Луису Моловни и Хорхе Вальдано.

Фарида Расулова