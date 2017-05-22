Как известно, вчера в финальном матче 38-го тура испанской Ла Лиги футболисты мадридского «Реала» одержали победу над «Малагой» со счетом 2:0.

Таким образом, «бланкос» провели заключительный матч чемпионата, и, опередив «Барселону» на 3 очка, стали победителями Примеры впервые за последние 5 лет.

После игры главный тренер «Реала» - Зинедин Зидан - отправился на традиционную пресс-конференцию. Во время общения французского наставника с журналистами в зал ворвались футболисты «сливочных», и начали обливать Зидана шампанским, сопровождая всё это криками и песнями.

Зидан поначалу немного опешил, но затем встал и поддержал своих подопечных, бурно празднующих чемпионство.

Фарида Расулова