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Футбол

Игроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции - ВИДЕО 22.05.2017 15:51

Как известно, вчера в финальном матче 38-го тура испанской Ла Лиги футболисты мадридского «Реала» одержали победу над «Малагой» со счетом 2:0.

Таким образом, «бланкос» провели заключительный матч чемпионата, и, опередив «Барселону» на 3 очка, стали победителями Примеры впервые за последние 5 лет.

После игры главный тренер «Реала» - Зинедин Зидан - отправился на традиционную пресс-конференцию. Во время общения французского наставника с журналистами в зал ворвались футболисты «сливочных», и начали обливать Зидана шампанским, сопровождая всё это криками и песнями.

Зидан поначалу немного опешил, но затем встал и поддержал своих подопечных, бурно празднующих чемпионство.

Фарида Расулова

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