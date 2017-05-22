11-летний приёмный сын всемирно известной певицы Мадонны - Дэвид Банда - увлекается футболом с раннего детства.

Поэтому для звездной мамы не стало сюрпризом то, что Дэвид попросил её вместо летних каникул потренироваться неделю с профессиональной командой. Выбор пал на лиссабонскую «Бенфику».

Мадонна прибыла в Португалию вместе с Дэвидом, который пробыл в академии «орлов» целую неделю, и даже поработал в качестве болбоя на матче молодёжных команд «Бенфики» и «Порту».

Как стало известно, тренеры академии остались крайне довольны подготовкой Дэвида, и сулят мальчику большое футбольное будущее.

Мадонна в своём İnstagram опубликовала фотографию сына c припиской - «Мой чемпион».

Фарида Расулова