В финальном матче 38-го тура испанской Ла Лиги футболисты мадридского «Реала» одержали победу над «Малагой» со счетом 2:0.

Таким образом, «бланкос» провели финальный матч чемпионата, и, опередив «Барселону» на 3 очка, стали победителями Примеры впервые за последние 5 лет. В последний раз триумф чемпионства в первенстве страны «Реал» вкушал в сезоне 2011/12.

Всего «сливочные» выигрывали нац. чемпионат 33 раза, что явлется абсолютным рекордом Испании.

Голы: Роналду, 2. Бензема, 55

Напомним, что в субботу, 3 июня «Реал Мадрид» сыграет с «Ювентусом» в рамках финального матча Лиги Чемпионов. Отметим, что сегодня «Ювентус» оформил чемпионство в Серии А в 6-й раз подряд.

Фарида Расулова