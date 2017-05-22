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Футбол

«Реал» стал чемпионом Ла Лиги впервые за 5 лет – ФОТО – ВИДЕО 22.05.2017 01:14

В финальном матче 38-го тура испанской Ла Лиги футболисты мадридского «Реала» одержали победу над «Малагой» со счетом 2:0.

Таким образом, «бланкос» провели финальный матч чемпионата, и, опередив «Барселону» на 3 очка, стали победителями Примеры впервые за последние 5 лет. В последний раз триумф чемпионства в первенстве страны «Реал» вкушал в сезоне 2011/12. 

Всего «сливочные» выигрывали нац. чемпионат 33 раза, что явлется абсолютным рекордом Испании.

Голы: Роналду, 2. Бензема, 55

Напомним, что в субботу, 3 июня «Реал Мадрид» сыграет с «Ювентусом» в рамках финального матча Лиги Чемпионов. Отметим, что сегодня «Ювентус» оформил чемпионство в Серии А в 6-й раз подряд.

Фарида Расулова

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