В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома разгромил «Мидлсбро» – 3:0.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс», благодаря этому результату «красные» сохранили за собой четвертое место и выступят в отборочном турнире Лиги чемпионов.

На одно очко от «Ливерпуля» отстал «Арсенал», в параллельной встрече обыгравший «Эвертон» – 3:1. «Канониры», занявшие пятое место, и «ириски», ставшие седьмыми, представят Англию в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Между ними расположился «Манчестер Юнайтед», в последнем туре обыгравший «Кристал Пэлас» – 2:0. Команда Жозе Моуринью также попала в Лигу Европы, но в случае победы в финале турнира текущего розыгрыша над «Аяксом» (24 мая) «красные дьяволы» получат путевку в Лигу чемпионов.

Мурад Ахундов