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Футбол

Карьера великих игроков. Филип Лам и Хаби Алонсо сыграли последний матч – ФОТО – ВИДЕО 21.05.2017 14:41

Мюнхенская «Бавария» одержала победу в последнем матче в карьере своих звездных игроков.

Как сообщает 1news.az, в последнем туре Бундеслиги «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» (4:1). Филип Лам и Хаби Алонсо вышли на после в стартовом составе, и были заменены на последних минутах, получив последнюю порцию оваций в своей футбольной карьере.

Филип Лам всю свою карьеру, за исключением аренды в «Штудгарте», провел в «Баварии», выиграв с ней все, что только можно. Хаби Алонсо отыграл за мюнхенцев три года, но стал там своим. Оба футболиста выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат мира. Карьера удалась!

Теймур Максутов

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