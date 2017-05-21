Мюнхенская «Бавария» одержала победу в последнем матче в карьере своих звездных игроков.

Как сообщает 1news.az, в последнем туре Бундеслиги «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» (4:1). Филип Лам и Хаби Алонсо вышли на после в стартовом составе, и были заменены на последних минутах, получив последнюю порцию оваций в своей футбольной карьере.

Филип Лам всю свою карьеру, за исключением аренды в «Штудгарте», провел в «Баварии», выиграв с ней все, что только можно. Хаби Алонсо отыграл за мюнхенцев три года, но стал там своим. Оба футболиста выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат мира. Карьера удалась!

Теймур Максутов