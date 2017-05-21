USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
Футбол

Двукратный чемпион Чехии по футболу свёл счёты с жизнью 21.05.2017 01:50

Двукратный чемпион Чехии по футболу, бывший защитник клубов "Баник" и "Виктория Пльзень" Давид Быстронь скончался в возрасте 34 лет.

Как сообщает издание iDnez.cz, спортсмен повесился в своём доме, оставив прощальную записку. По одной из версий, причиной, толкнувшей Быстроня на самоубийство, стали проблемы финансового характера и семейные неурядицы.

Футболист начал профессиональную карьеру в 2001 году, выступая за "Баник", с которым в 2004 году стал чемпионом Чехии. Семь лет спустя он ещё раз сумел стать чемпионом Чехии в составе клуба "Виктория Пльзень". В ноябре 2011 года Давида Быстроня отстранили на два года от футбола из-за положительного допинг-теста.

340количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТОСтали известны имена погибших в результате ДТП на дороге Баку-Газах - ФОТО - ОБНОВЛЕНОСпортсмены возвращают Олимпийские медали Рио-2016В Мексике погибли знаменитые братья-боксеры Санчес20-летняя девушка Венсана Касселя показала фигуру в купальнике - ФОТОРешение о закрытии ВАК стало причиной словесной дуэли между МИД Азербайджана и России: что происходит?Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТОРоухани победил на президентских выборах в Иране - ОБНОВЛЕНОВ Баку изменится направление 6 маршрутных линийВ воскресенье в Баку ожидается 23, в некоторых районах – до 28 градусов тепла

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 мая02:48 В Киеве в здание офиса Конгресса украинских националистов бросили гранату02:19 СМИ: Трампа в Израиле поселят в бронированном номере01:50 Двукратный чемпион Чехии по футболу свёл счёты с жизнью01:21 Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб - ВИДЕО00:52 В Мадриде тысячи митингующих требуют отставки премьера00:23 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - ФОТО20 мая23:56 Ассанж с балкона посольства Эквадора заявил о «важной победе» - ФОТО23:38 Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО23:09 Трамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами - ВИДЕО22:40 В Алматы состоялась конференция, посвященная информированию о захватнической политике Армении против Азербайджана - ФОТО22:11 В Таиланде фейерверк взорвался в толпе, пострадали 23 человека21:42 США помогут Грузии в реформировании армии21:10 Оккупация Арменией земель Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня - МИД20:35 Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТО20:11 «Исламиада»: Два борца взяли золото, еще двое серебро и бронзу - ОБНОВЛЕНО