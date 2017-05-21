Двукратный чемпион Чехии по футболу, бывший защитник клубов "Баник" и "Виктория Пльзень" Давид Быстронь скончался в возрасте 34 лет.

Как сообщает издание iDnez.cz, спортсмен повесился в своём доме, оставив прощальную записку. По одной из версий, причиной, толкнувшей Быстроня на самоубийство, стали проблемы финансового характера и семейные неурядицы.

Футболист начал профессиональную карьеру в 2001 году, выступая за "Баник", с которым в 2004 году стал чемпионом Чехии. Семь лет спустя он ещё раз сумел стать чемпионом Чехии в составе клуба "Виктория Пльзень". В ноябре 2011 года Давида Быстроня отстранили на два года от футбола из-за положительного допинг-теста.