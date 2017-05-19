В вынесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» на своём поле принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей покер оформил Харри Кейн, а дубль записал на свой счет Сон Хын Мин. За «Лестер» отличился Бенджамин Чилвел. Для «лис» это поражение стало вторым подряд в АПЛ. В матче предыдущего тура «Лестер» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Благодаря покеру Кейн с 26 голами вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, опередив форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку (24) и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса (23).

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» (83 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Лестер» (43) находится на 11-й строчке.

Мурад Ахундов