Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам, а также полузащитник Хаби Алонсо провели последнюю тренировку в составе мюнхенского клуба.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», оба футболиста по окончании сезона-2016/17 завершат игровую карьеру. Наставник «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями после окончания занятия.

«Последняя тренировка Алонсо и Лама была очень эмоциональной. Я горжусь, что тренировал этих футболистов. После окончания занятия я сказал всей команде, что был рад тренировать их в этом сезоне»

33-летний Лам является воспитанником «Баварии», за которую играет с 1995 года. 35-летний Хаби Алонсо присоединился к команде в 2014 году, куда перешел из «Реала».

Последний матч оба проведут 20 мая. «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Фрайбург».

Мурад Ахундов