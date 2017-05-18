«Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, уступив в полуфинале «Истанбулу ББ». Первый матч завершился вничью - 2:2.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс», в ответной встрече основное и дополнительное время завершились с таким же счетом, и были назначены послематчевые пенальти.

Серия послематчевых ударов затянулась - команды пробили по 13 пенальти. Удары нанесли и голкиперы команд - Волкан Бабаджан и Волкан Демирел, не сумевшие переиграть друг друга. Решающий пенальти не смог забить бразилец Соуза. Также одним из промазавших в составе «Фенербахче» стал Мартин Шкртел.

«Истанбул ББ» в финале Кубка Турции сыграет с «Коньяспором», победившим «Касымпашу» (2:3, 2:0).

Мурад Ахундов