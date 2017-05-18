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Футбол

Луческу досрочно покинул пресс-конференцию со словами «вот тупые» 18.05.2017 16:44

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию по окончании матча 29-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром», не став отвечать на вопрос о форварде сине-бело-голубых Александре Кокорине, - передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат».

«Есть ли претензии к профессионализму Кокорина? Об игроках я говорить не буду. Уже все вам сказал. Вот тупые», — сказал Луческу и покинул пресс-конференцию.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0. Кокорин провел на поле весь матч.

В этом сезоне РФПЛ нападающий забил 4 гола в 26 матчах — тульскому «Арсеналу», «Томи», «Уфе» и «Анжи».

Мурад Ахундов

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