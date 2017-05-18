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Футбол

«Монако» стал чемпионом Франции - ФОТО 18.05.2017 01:47

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:0.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», в середине первого тайма забил Килиан Мбаппе, результативной передачей отметился Радамель Фалькао. В концовке с передачи Тома Лемара отличился Валер Жермен.

«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции: за тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстает от монегасков на шесть баллов. «Сент-Этьен» (50 очков) — восьмой.

Мурад Ахундов

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