«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:0.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», в середине первого тайма забил Килиан Мбаппе, результативной передачей отметился Радамель Фалькао. В концовке с передачи Тома Лемара отличился Валер Жермен.

«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции: за тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстает от монегасков на шесть баллов. «Сент-Этьен» (50 очков) — восьмой.

Мурад Ахундов