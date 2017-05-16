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Футбол

Лавесси извинился за фотографию в Twitter - ФОТО 16.05.2017 13:07

Нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси извинился за фотографию, которая вызвала в Китае возмущение.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», аргентинский футболист на одной из фотографий руками сузил глаза, чтобы сымитировать  характеристики, присущие китайцам. По словам Лавесси, он не хотел никого обидеть, а лишь пошутил.

«По просьбе китайской Суперлиги мы делали официальные фотографии в течение сезона. По инструкции официального фотографа я пытался сделать некоторые интересные фотографии, сделав некоторые рожи, которые будут использоваться впоследствии для развлекательных целей.

У меня не было никакого намерения оскорбить китайский народ и у меня не было каких-либо плохих намерений. Я очень рад быть здесь как часть «Хэбей Чайна Форчун». Каждый китаец дружелюбен, и я наслаждаюсь жизнью здесь», — говорится в заявлении Лавесси. 

Мурад Ахундов

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