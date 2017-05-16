«Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассчитывает летом заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс», китайский клуб намерен сделать 27-летнего габонца самым высокооплачиваемым игроком мира. Ему предложен контракт с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон, за трансфер же игрока клуб, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, готов заплатить 80 миллионов евро. Также отмечается, что интерес к Обамеянгу проявляет «Шанхай Шанган».

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в 44 матчах, забил 37 голов и сделал 5 голевых передач.

Мурад Ахундов