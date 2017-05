15 мая «Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 28-го тура Премьер-лиги – 4:3.

Как передает 1news.az со ссылкой на Eurosport, в конце матча трибуны «Стэмфорд Бридж» скандировали имя главного тренера Конте, который в первом же сезоне сделал «синих» чемпионами Англии: «Антонио, Антонио».

Сидевшая среди болельщиков жена главного тренера Элизабетта Конте не сдержала слез от гордости за супруга.

Мурад Ахундов

#CHEWAT 1'00 in & Conte applauds the chorus of "Antonio, Antonio" as does his wife who is in tears. Homecoming? pic.twitter.com/I7CnRWTSKI