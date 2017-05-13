Фассу Антуан Погба - отец полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, скончался в Англии после продолжительной болезни.

Английские СМИ сообщат, что отец самого дорогого футболиста в истории ушел из жизни в возрасте 79-ти лет после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием.

Отметим, что все три сына Фассу Антуана стали профессиональными футболистами: Флорентен Погба выступает за «Сент-Этьен», а Матиас Погба играет в роттердамской «Спарте».

Напомним, что Поль Погба перешёл в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн., и этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Фарида Расулова