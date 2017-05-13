«Челси» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, лондонская команда в пятый раз в истории выиграла АПЛ и в шестой — чемпионат Англии.

Победным для синих оказался гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте матча. Бельгийский футболист отправил мяч в ворота после передачи с фланга от Сесара Аспиликуэты.

«Челси» выиграл свой первый трофей под руководством итальянского специалиста Антонио Конте и 16-й — после того, как клуб приобрёл российский миллиардер Роман Абрамович.

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