Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», который пройдёт 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвёртый арбитр: Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра: Матей Юг и Славко Винчич из Словении.

В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов, в том числе ответный матч 1/4 финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного евротурнира.

Мурад Ахундов