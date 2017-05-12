Судя по всему, совсем скоро о привычной нам системе пробития послематчевых пенальти придется забыть.

Нововведение заключается в том, что после пробития пенальти первой командой вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Таким образом, в УЕФА хотят уравновесить шансы для всех, так как по данным статистики команда, которая пробивает пенальти первой, имеет психологическое преимущество. В 60% случаев в послематчевой серии пенальти побеждают именно те, кто пробивают первым.

УЕФА уже опробовала новый способ в полуфинале женского чемпионата Европы U-17 Германия – Норвегия. По регламенту турнира серия пенальти проводилась по системе, называемой АВВА, а не стандартной – АВАВ.

Ф.Р.