Немецкий арбитр Феликс Брих, в нынешнем сезоне работавший на пяти матчах Лиги чемпионов, назначен главным арбитром финала между «Ювентусом» и «Реалом».

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Ассистенты, дополнительные рефери и резервный арбитр также из Германии. Четвертый судья Милорад Мажич представляет Сербию.

Ассистенты рефери — Марк Борш, Штефан Лупп, дополнительные ассистенты рефери: Бастиан Данкерт, Марко Фритц, резервный арбитр: Рафаэль Фольтин (Германия).

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

Мурад Ахундов