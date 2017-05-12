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Футбол

Определились финалисты Лиги Европы - ВИДЕО 12.05.2017 03:25

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Лион» обыграл «Аякс» на своём поле со счётом 3:1, но этого было мало, что выйти в финал.

Неделю назад в Амстердаме «Аякс» победил со счётом 4:1 и имел комфортное преимущество перед ответной игрой.

Голландская команда открыла счёт на 27-й минуте, когда отличился Каспер Дольберг. Ещё до перерыва хозяева поля сумели отыграться и выйти вперёд — в концовке первого тайма Александр Ляказетт реализовал пенальти, а затем отметился голом с игры. На 83-й минуте третий мяч у французской команды забил Рашид Геззаль. Через несколько минут гости остались вдесятером — с поля был удалён Ник Виргевер, получивший вторую жёлтую карточку. В оставшееся время полным преимущество владел «Лион», но перевести встречу в дополнительное время французы не сумели.

Таким образом, «Аякс» вышел в финал Лиги Европы, который состоится 24 мая на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Маркус Рашфорд сместился на позицию флангового полузащитника, сделав с левого края отличную подачу на дальнюю штангу, куда забежал Маруан Феллайни, а у бельгийца вышел точный удар в ближний угол. За пять минут до конца основного времени встречи Факундо Ронкалья оказался свободным при отличном навесе Тео Бонгонда и здорово пробил в дальний нижний угол ворот Серхио Ромеро. Вскоре обе команды остались вдесятером: Ронкалья и Эрик Бейи получили красные карточки после потасовки в центре поля.

В первом матче «МЮ» победил «Сельту» со счётом 1:0. Таким образом, команда Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аяксом». Игра пройдёт 24 мая в Стокгольме.

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