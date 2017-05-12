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Футбол

Испанские СМИ раскрыли причину разрыва отношений Карима Бензема и Рианны 12.05.2017 14:54

Как известно, американская певица Рианна и нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема находились в романтических отношениях некоторое время назад.

Роман двух знаменитостей в 2015 году был достаточно бурным, однако не придавался широкой огласке.

Испанское издание Don Balon Rosa опубликовало сведения из источников близких к футболисту, которые рассказали, что в то время Карим был влюблён к Рианну настолько, что даже думал переехать из-за неё в США. Но эти чувства не были взаимными – певица рассказала Бензема, что не видит с ним будущего главным образом потому, что любит своего бывшего бойфрэнда - Криса Брауна. 

Отметим, что на данный момент Рианна и Карим Бензема не поддерживают никаких отношений друг с другом.

Ф.Р.

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