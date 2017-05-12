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Футбол

Неймар пригрозил уходом из «Барселоны» 12.05.2017 14:45

Нападающий «Барселоны» Неймар после словесной перепалки с Хуаном Карлосом Унсуэ, помощником главного тренера Луиса Энрике, пребывал в очень возбужденном состоянии.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», бразилец был настолько рассержен словами Унсуэ, что даже пригрозил сменой клубной прописки.

«Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Правда, в каталонском клубе надеются, что все осталось в прошлом и гнев Неймара уже прошел.

Ранее сообщалось, что Унсуэ на одной из тренировок сине-гранатовых сделал замечание Неймару, призвав больше концентрироваться на работе. При этом он напомнил ему о бывшем полузащитнике команды Роналдиньо.

Согласно информации испанских СМИ, Унсуэ вместе с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде является одним из главных кандидатов на пост наставника сине-гранатовых в следующем сезоне.

Мурад Ахундов

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