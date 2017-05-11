Как известно, вчера мадридский «Реал» добыл себе путёвку в финал Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что в ответном матче против «Атлетико» «бланкос» уступили со счетом 1:2, забитых голов в первой и во второй встрече с лихвой хватило им для того, чтобы стать финалистами турнира.

Одним из самых скандальных моментов вчерашнего напряжённого матча стала словесная перепалка между Фернандо Торресом и Криштиану Роналду.

После двух быстрых голов «Атлетико» трибуны «Висенте Кальдерон» гремели, предвкушая камбэк своей любимой команды, у которой появилась возможность вырвать пропуск в финал у заклятых соперников. Однако гол Иско на 42-й минуте разрушил надежды фанатов «матрасников».

Криштиану Роналду, празднуя вместе с соклубником забитый мяч, приложил палец к губам, как бы издевательски призывая болельщиков «Атлетико» теперь вести себя потише.

Фернандо Торрес расценил это, как оскорбление, и, найдя подходящий момент, подошёл к португальцу, толкнул его и обозвал клоуном. Испанские СМИ утверждают, что по губам можно было прочесть, что Эль Ниньо также назвал Роналду «с…ым сыном».

В ответ на агрессию Торреса Криштиану лишь улыбался и цедил сквозь зубы что-то о том, как испанцу придётся сидеть дома, пока «Реал» будет играть в финале.

Фарида Расулова