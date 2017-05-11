Нападающий «Барселоны» Лионель Месси совсем скоро официально свяжет себя узами брака.

Аргентинец в конце июня узаконит свои отношения с Антонеллой Рокуццо - матерью своих двоих сыновей.

Напомним, что Лионель и Антонелла знакомы с раннего детства, и уже долгое время проживают в гражданском браке. В 2012 году у пары родился сын, которого они назвали Тьяго, а в 2015 году на свет появился их второй сын — Матео.

Точная дата свадьбы Месси и Рокуццо - 30 июня. Бракосочетание состоится в Кафедральном соборе их родного города Росарио. Точный список приглашённых не разглашается, но известно, что примерное количество гостей - 700 человек.

Фарида Расулова