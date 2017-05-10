В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» на своём поле со счётом 2:1 победил «Монако».

На 33-й минуте Марио Манджукич вывел итальянскую команду вперёд, а в концовке первого тайма Дани Алвес удвоил преимущество хозяев поля. Единственный мяч в этом противостоянии у монегасков забил Килиан Мбаппе, который прервал длительную сухую серию «старой синьоры» в Лиге чемпионов.

В первом матче «Ювентус» в гостях выиграл со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри вышли в финал Лиги чемпионов.

Ещё один финалист определится в паре «Реал» — «Атлетико». В первом матче «сливочные» на своём поле разгромили «матрасников» со счётом 3:0.

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