Иранский студент, получивший известность благодаря внешнему сходству с нападающим футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионелем Месси, задержан иранской полицией и доставлен в полицейский участок.

Инцидент произошел в городе Хамадан: желающих сделать уличное селфи с Резой Парастеш собралось так много, что полиция сочла происходящее нарушением общественного порядка.

Полицейские арестовали у двойника Месси автомашину, а его самого доставили в участок.

25-летний Реза Парастеш прославился несколько месяцев назад, когда сфотографировался в футболке "Барселоны" под номером 10.

Фото попало в сеть и сделало студента очень популярным. Он стал стричь волосы и ухаживать за бородой на манер знаменитого аргентинца.

"Теперь люди считают меня иранским Месси и хотят, чтобы я имитировал все его жесты и манеры. Мое появление на публике всех очень удивляет", - рассказал Парастеш в интервью Франс-пресс.

"Я счастлив, что людям это доставляет радость, и осознание этого дает мне бодрый заряд энергии", - добавил двойник футболиста.

Сейчас у Резы Парастеша нет отбоя от репортеров, он заключил несколько контрактов с модельными агентствами и даже начал осваивать сложные приемы игры в футбол, чтобы полностью соответствовать образу Месси.

BBC