Королевский футбольный союз Нидерландов назвал имя нового главного тренера. Им стал Дик Адвокат.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», помощником 69-летнего специалиста будет Руд Гуллит, который также успел поработать в России. Голландец возглавлял «Терек». Договор Адвоката с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что Дик Адвокат является главным тренером «Фенербахче». Контракт с турецким клубом действует до лета этого года и продлен не будет.

Сборная Нидерландов после 5 сыгранных матчей занимает 4-е место в группе А отборочного турнира ЧМ-2018. От второй строчки, дающей право сыграть в стыковых матчах, голландцев отделяют три очка.

Новый главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат является самым возрастным специалистом, работавшим с национальной командой.

До Адвоката, которому 27 сентября исполнится 70 лет, самым возрастным был Гус Хиддинк. 68-летний специалист покинул сборную Нидерландов в июне 2015 года.

Отметим, что Дик Адвокат в третий раз принял национальную команду. Впервые он руководил сборной с 1992 по 1994 год. Тогда голландцы дошли до четвертьфинала ЧМ-94, где уступили Бразилии (2:3).

Второе пришествие состоялось в 2002 году. Под руководством Адвоката сборная Нидерландов дошла до полуфинала чемпионата Европы 2004 года, где уступила Португалии (1:2). После европейского первенства Адвокат покинул сборную.

Мурад Ахундов