В последнем туре мадридский «Реал» встретился с «Гранадой», главным тренером которого является бывший наставник «Габалы» Тони Адамс.

Как сообщает 1news.az, встреча завершилась уверенной победой «Реала» со счетом 4:0. А команда Тони Адамса запомнилась разве что внешним видом главного тренера.

Экс-наставник азербайджанского клуба в тот день был в стильной рубашке и жилетке, чем привлек внимание не только зрителей, но и футболистов. Полузащитник мадридского клуба Иско даже поиздевался над Адамсом во время матча, крикнув в его сторону «Эй, официант, Кока-колу, пожалуйста».

Реплика испанца рассмешила его товарищей по команде – Лука Модрича и Тони Крооса.

Мурад Ахундов