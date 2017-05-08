Диего Марадона стал главным тренером клуба второго дивизиона чемпионата ОАЭ по футболу "Эль-Фуджайра".

Как сообщает Mirror, знаменитый аргентинец заключил контракт с командой на год.

По информации издания, чуть позже пройдёт пресс-конференция, в ходе которой Марадона раскроет некоторые подробности контракта.

Напомним, Диего Марадона после завершения карьеры игрока работал комментатором на телеканалах Аргентины и Италии. В период с 2008 по 2010 год он занимал должность главного тренера сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.