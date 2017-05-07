Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Челси» грядущим летом, - пишет британский таблоид Daily Express.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», нынешней наставник лондонцев Антонио Конте может перебраться по завершении сезона в «Барселону». Каталонский клуб заинтересован в приглашении 47-летнего специалиста. Накануне вице-президент сине-гранатовых Жорди Местре сообщил, что «Барселона» определилась с заменой Луису Энрике на посту главного тренера, но объявит имя нового рулевого позже.

Daily Express пишет, что Слуцкий является приоритетным кандидатом на пост наставника «Челси» в случае ухода Конте. 46-летний российский специалист, который поддерживает близкие отношения с владельцем синих Романом Абрамовичем, с января этого года проживает в Лондоне, учит английский язык и посещает матчи «Челси».

Мурад Ахундов