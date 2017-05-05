В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Испании одержал победу с минимальным счётом над «Сельтой».

Единственный гол в этой встрече был забит на 67-й минуте. Подопечные Жозе Моуринью получили право на штрафной — Маркус Рашфорд со стандартного положения пробил в дальний угол, тогда как голкипер испанской команды Серхио Альварес ожидал удар в ближний. В итоге мяч влетел в верхний угол ворот.

Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв, который показал три жёлтых карточки.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.

Championat.com