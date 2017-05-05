Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси против решения о его дисквалификации.

Напомним, что дисциплинарный комитет Ассоциации в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи после встречи с чилийцами. Сам Лео своей вины не признал, заявив что выругался в воздух, а не адресовал оскорбления кому-то конкретно.

Аргентинца вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений по данному инциденту, однако Месси заявил, что не поедет в штаб-квартиру организации по личным причинам, но даст разъяснения посредством видеоконференции. Вчера появилась информация, что видеоконференция тоже не состоится, так как у Лионеля нет подобных намерений.

Однако сегодня адвокат игрока защищал его интересы в штаб-квартире ФИФА, и сам Лео принял участие в обсуждениях, подключённый к прямому эфиру.

В результате Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией, и отменила дисквалификацию Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра.

Напомним, что Лео уже пропустил игру с Боливией, которую «альбиселесте» проиграли со счетом 0:2. Однако ввиду отмены дисквалификации Месси примет участие в предстоящих матчах с Уругваем, Венесуэлой и Перу.

Напомним, что Аргентина с 22 очками занимает 5-е место в отборочном турнире ЧМ-2018 в Южной Америке.

Фарида Расулова