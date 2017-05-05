Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вчера обратился к своим хейтерам во время прямого эфира в своем Инстаграм аккаунте:

«Продолжайте меня ненавидеть, потому что если бы не вы, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Главное, что мои фанаты всегда на моей стороне, вот почему я всегда силён духом!», – сказал Криштиану.

Отметим, что совсем недавно количество подписчиков португальского футболиста в Instagram достигло 100 млн. человек.

Представляем вам полное видео вчерашнего прямого эфира Роналду

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий «бланкос» провел во всех турнирах 41 матч, забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.

Фарида Расулова