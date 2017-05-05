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Футбол

Фанаты «Ромы» пригрозили игрокам команды и «казнили» их манекены у Колизея - ФОТО 05.05.2017 14:39

Анонимные фанатские «ультрас» итальянской «Ромы» угрожают игрокам команды.

Неизвестные вчера подвесили манекены на мосту, недалеко от Колизея, с мрачными сообщением  для футболистов: «Один совет, без угроз - спите с включенным светом!».

Учитывая то, что манекены были одеты в футболки Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэле де Росси, и подвешены за горло, не считать это послание угрозой, согласитесь, очень сложно.

Полиция Рима предполагает, что это совершили ультрас «Ромы», однако есть версия, что инсценировка «казни» футболистов могла быть сделана и со стороны ультрас «Лацио».

Ни одна фанатская группировка пока не взяла на себя ответственность за данную хулиганскую выходку.

Фарида Расулова

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