В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях одержал победу над «Монако».

Встреча, прошедшая на стадионе " Луи II", завершилась со счётом 2:0.

«Ювентус» вышел вперёд на 29-й минуте — гостям удалась красивая комбинация и Гонсало Игуаин отметился точным ударом после передачи пяткой Дани Алвеса. Второй мяч итальянская команда забила на 59-й минуте — Игуаин оформил дубль, а ассистировал ему вновь Алвес.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» состоится в Турине 9 мая.

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