Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал своё выступление в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако»:

«В каждом матче я стремлюсь продемонстрировать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст. Не могу оценить свои сэйвы, потому что не пересматриваю их. Моя задача – быть готовым в любой момент спасти команду. Сейчас у меня это получается, и я много для этого работаю. Надеюсь, люди будут грустить, когда я завершу карьеру.

Мы провели великолепный матч. У «Монако» превосходное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем. Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку, – сказал 39-летний футболист.

Напомним, что вчерашний полуфинальный матч против «Монако» стал для Буффона сотым по счёту в рамках Лиги чемпионов.

Фарида Расулова